Calciomercato Roma, Kessie: scoppia il caso agente

ROMA - Intrigo di calciomercato. A breve, secondo radiomercato, è previsto un incontro tra la Roma e l'intermediario Paolo Busardò, molto vicino all'Atalanta, per sviluppare l'affare Kessie che arriverebbe a giugno. L'agente del giocatore George Atangana, che curiosamente non è stato ancora contattato, è pronto però a mettersi di mezzo. Va precisato tuttavia che lo stesso Busardò, da noi ascoltato, ha riferito di non saperne nulla circa l'indiscrezione che lo vorrebbe come nuovo agente di Kessie e che non ha mai avuto alcun rapporto con il giocatore stesso.

La valutazione complessiva del giocatore non è lontana da quella di Gagliardini: si sfiorano i 25 milioni. L'Atalanta però otterrà anche il cartellino di un giovane della Primavera romanista, probabilmente il difensore centrale (‘98) Riccardo Marchizza. Spalletti alla vigilia della sfida con la Samp, a chi gli chiedeva un giudizio su Kessie, aveva risposto alla toscana: «Mi piace di molto» (GUARDA IL VIDEO).

