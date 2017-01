ROMA - Acquisto in casa Lazio. Nell'ultimo giorno di calciomercato dal TPS Turku arriva a titolo definitivo Abukar Mohamed, centrocampista finlandese di 18 anni nato a Mogadiscio in Somalia, con all’attivo già tre presenze nella nazionale under 19 della Finlandia. Il centrocampista andrà con la Primavera, ma potrebbe anche essere convocato in prima squadra.

