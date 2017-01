Il difenore brasiliano, ex Padova e Perugia, è stato ceduto in Grecia

ROMA - Ufficiale: termina l'avventura alla Lazio di Vinicius de Freitas Ribeiro. Il difensore brasiliano, ex Padova e Perugia, è stato ceduto in queste ultime ore di calciomercato all'Aek Atene. Ecco il comunicato: «La S.S. Lazio comunica che il calciatore Vinicius de Freitas Ribeiro è stato ceduto a titolo definitivo alla società greca AEK Atene».

