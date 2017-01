Inter, Tassi va in prestito al Santarcangelo

Il classe '95 era rientrato dall'Avellino e viene nuovamente ceduto, questa volta in Lega Pro

MILANO - Si è concretizzato pochi minuti fa il passaggio di Lorenzo Tassi al Santarcangelo: il centrocampista classe '95 era rientrato all'Inter dall'Avellino dopo non essere praticamente mai sceso in campo con la maglia degli irpini.

