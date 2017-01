Il centrocampista va in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto

ROMA - Ravel Morrison torna in Inghilterra. Il centrocampista lascia la Lazio e va al Queens Park Rangers in prestito con diritto di riscatto. Termina dopo un anno e mezzo l'esperienza di Morrison alla Lazio. Su twitter il calciatore ha postato una foto che lo ritrae in viaggio in treno con la mamma.