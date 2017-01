Calciomercato, Gabbiadini firma con il Southampton

ROMA- Ora è ufficiale, Gabbiadini ha firmato il contratto con il Southampton per quattro anni e mezzo. Lo ha annunciato il club inglese con un tweet. Notizia confermata anche dal profilo twitter ufficiale del Napoli. «Sono contentissimo, aspettavo questo giorno da un mese. Non vedo l'ora di cominciare», ha detto l'attaccante italiano sul sito ufficiale dei Saints,

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Mgabbia23 on a four-and-a-half-year contract! #SaintGabbiadini https://t.co/4QuwxZQ0IK