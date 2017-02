Milan, visite ok per Caceres: Galliani gli offre 6 mesi

MILANO - Martin Caceres sta bene. Il Pelado ha superato le visite mediche con il Milan e ora ha la penna in mano per firmare il contratto che lo può legare al club fino al termine della stagione. C'è ancora una certa differenza sull'ingaggio richiesto dal difensore uruguaiano, circa un milione e mezzo di euro, e l'offerta di Galliani, condivisa come ogni scelta economica in questo periodo fra l'attuale proprietà e i cinesi di Sino Europe in procinto di completare l'acquisto del club . La trattativa si dovrebbe comunque concludere entro la giornata di sabato.

