Calciomercato, possibilità Southampton per Caceres

ROMA - Dopo il mancato accordo con il Milan, l'ex difensore della Juventus, Martin Caceres, potrebbe ripartire dalla Premier League. Il giocatore e il suo agente stanno trattando con il Southampton, club ancora in cerca di un difensore. Gli inglesi hanno offerto all'uruguaiano un contratto di 6 mesi a poco meno di 1 milione, con opzione per la stagione successiva. L'affare potrebbe decollare dopo lo svolgimento delle visite mediche, le ennesime per Caceres, dopo quelle svolte in Turchia col Trabzonspor e in Italia, appunto, con il Milan. Nessun riscontro sul Crystal Palace, che aveva proposto un contratto al giocatore a fine gennaio, prima dell'arrivo di Mamadou Sakho, in prestito dal Liverpool.

