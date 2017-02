«De Laurentiis non avrebbe voluto vendere Gabbiadini»

ROMA - L'agente di Gabbiadini torna a parlare della cessione dell'attaccante dal Napoli al Southampton: «Alla fine è stata fatta la volontà di tutti», dice Silvio Pagliari ai microfoni di Radio Blu. «Lo sappiamo, il presidente è un osso duro, ma mi ha colpito l'interesse manifestato fin da subito dal Southampton e il progetto tecnico della squadra. Gabbiadini fa sognare il Southampton: doppietta al Sunderland De Laurentiis non avrebbe voluto venderlo ma alla fine è stata scelta la cosa migliore per tutti. Quando mi sono visto prima di Natale con il Napoli ho capito che non avrebbe mai mandato Manolo ad una diretta concorrente e io ho subito guardato al mercato inglese e tedesco».



FIORENTINA - Si era parlato anche della Fiorentina: «Non ho mai parlato con Pantaleo (Corvino, il ds viola, ndr) di Manolo. La Fiorentina sarebbe stata una piazza gradita per noi. Già ho fatto fatica a portarlo all'estero, figuratevi a Firenze. Fino a quando non ho visto i fogli firmati non volevo credere che lo avesse venduto. Noi però eravamo pronti per un'esperienza internazionale e abbiamo fatto la scelta giusta».