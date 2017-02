Zeman apre al Pescara: «Un mio ritorno? Tutto può succedere...» 

Il boemo oggi a pranzo con Sebastiani: «I rapporti con il presidente non sono cambiati, ma non è il momento per sbilanciarsi»

PESCARA - Zdenek Zeman torna a Pescara? La clamorosa suggestione di calciomercato è trapelata ieri a poche ore dall'esonero di Massimo Oddo che era stato paradossalmente appena confermato, e oggi è lo stesso boemo ad aprire le porte a un suo bis alla guida degli abruzzesi portati in Serie A nella stagione 2011/12, quando l'allenatore ex di Lazio e Roma portò alla consacrazione gli allora giovanissimi Verratti, Insigne e Immobile. «Se ho accettato la proposta? La proposta era di mangiare e l'ho accettata - ha dichiarato oggi Zeman -. Siamo andati a mangiare, si mangia bene. I rapporti con Sebastiani sono come sempre. Se c'è la possibilità di allenare il Pescara? Tutto può succedere... non mi sbilancio perche' ora non c'è da sbilanciarsi».

VERRATTI SU SEBASTIANI - Una lancia in favore di Sebastiani intanto l'ha voluta spezzare proprio Marco Verratti, che nel Pescara è cresciuto prima di spiccare il volo verso il Paris Saint-Germain con cui ieri ha travolto il Barcellona (battuto 4-0 al Parco dei Principi): «A Pescara dovrebbero fargli una statua. Ha portato due volte la squadra in A e le sta sempre vicino. Questa è stata un'annata sfortunata, ma non è solo colpa di Oddo che resta un ottimo allenatore»

