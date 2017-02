Milan, Fassone e Mirabelli in tribuna per Bernardeschi e Badelj

ROMA - Il mercato non si ferma mai, neanche nella serata di Europa League. In tribuna al Borussia Park di Monchengladbach per assistere alla sfida fra i tedeschi e la Fiorentina ci saranno come spettatori interessanti Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Obiettivo dei due prossimi dirigenti del Milan, stando a quanto riportato da Sky Sport, sono il centrocampista Mahmoud Dahoud, classe '96, e i viola Federico Bernardeschi e Milan Badelj. I due dirigenti avevano assistito ieri anche al match di Champions League fra Bayern Monaco e Arsenal.