Honda, addio al Milan. In America: «Va subito ai Seattle Sounders»

Secondo i media americani il giapponese, con il contratto in scadenza a giugno, sarebbe pronto a volare subito in Mls per cominciare a marzo la sua nuova avventura

ROMA - Keisuke Honda e il Milan sono pronti a dirsi addio. Il numero 10 è pronto a trasferirsi in America. Forte di un contratto in scadenza a giugno, il calciatore andrà a giocare nella MLS, ai Seattle Sounders. Stando a quanto riportato da alcuni media americani, il giapponese sarebbe deciso a mettersi a disposizione della sua nuova squadra da subito, già per i primi di marzo, proprio all'inizio della nuova stagione. Honda lascerà Milano dopo tre anni e lascerà con 89 presenze e 10 gol. Per l'addio definitivo si attende solo l'ok della nuova dirigenza cinese.

