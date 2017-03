James Rodriguez, Alvaro Morata e Isco dicono addio al Real Madrid

ROMA - Alvaro Morata, Isco e James Rodriguez lasceranno il Real Madrid al termine della stagione. Secondo il quotidiano Sport ormai non ci sono più dubbi. I tre calciatori merengue sono stufi di restare ai margini del progetto di Zinedine Zidane e vogliono cambiare aria per ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Il presidente Perez avrebbe già dato l'ok alla loro partenza in modo da incassare milioni di euro freschi da reinvestire sul mercato.

LA ROTTURA - Secondo "El Chirignuito" il colombiano e i due spagnoli sarebbero furiosi con l'allenatore e lo avrebbero messo di fronte alle sue responsabilità: «Saremmo titolari ovunque tranne che qui», gli avrebbero detto a brutto muso. Ronaldo di nuovo papà? Lui si distrae con Georgina in palestra «Ti abbiamo aiutato quando ci hai chiamato in causa, togliendoti spesso dai guai in partite complicate come quella contro il Villarreal», ha poi proseguito il trio. Inevitabile che le strade fra i giocatori e il Real Madrid si dividano.

JAMES VIA A PESO D'ORO - L'unico problema è economico. Il presidente Perez ha già fatto sapere che lascerà andare i suoi gioielli solo a fronte di offerte vantaggiose e in linea con il valore dei calciatori. Un esempio su tutti è quello di James Rodriguez, pagato 80 milioni all'epoca del suo trasferimento dal Monaco. Le merengues non chiederanno quella cifra ma di sicuro non saranno disposte a svendere il cartellino del colombiano.



OBIETTIVO MONDIALI - L'obiettivo di Isco e Morata è invece quello di non perdere il treno per i Mondiali del 2018 in Russia. Il ct Julen Lopetegui ha già detto loro che dovranno giocare con maggior continuità per entrare a far parte della rosa dei convocati della Spagna.