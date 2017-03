Roma, spunta Dolberg come vice Dzeko

ROMA - Una delle priorità del prossimo mercato della Roma è quella di integrare la rosa con un’alternativa a Dzeko. Di sicuro il club tornerà alla carica per Defrel, ma nella lista di Massara è finito anche Kasper Dolberg, attaccante danese classe 1997 dell'Ajax. Sul talento diciannovenne, rivelazione in questa stagione con diciotto gol, c'è peró da superare la concorrenza di Milan e Juventus. Ieri Pallotta è passato a Trigoria a salutare Spalletti e i giocatori. Oggi è prevista una riunione tra il presidente e i dirigenti giallorossi per parlare dei rinnovi di contratto e del futuro di Spalletti. La priorità è il rinnovo dell’accordo con De Rossi.

PERCASSI CONFERMA: «KESSIE VERSO LA ROMA»