É già calciomercato per Mbappé, in Spagna lo vogliono al Real Madrid

ROMA - Rivelazione di questa stagione, Kylian Mbappè, è entrato nel radar di molti club europei già nella scorsa finestra di mercato. Il passaggio del turno in Champions League del Monaco ai danni del Manchester City non ha fatto altro che mettere in luce le doti della giovane punta centrale francese. Tanto corteggiato che L'Equipe aveva parlato di un contatto tra la Juventus e il club militante in Ligue 1. In Spagna, però, lo vedono già al Real Madrid. As rivela anche che il presidente merengue Florentino Perez era nel Principato nel giorno della gara fra Monaco e City. Grande attesa, peraltro, in entrambi i Paesi a cavallo dei Pirenei, per l'amichevole Francia-Spagna di martedì prossimo, altra occasione in cui Mbappé avrà modo di mettersi in evidenza sulla vetrina internazionale.

BARCELLONA, NON SOLO DEULOFEU: NEL MIRINO ANCHE VITOLO

NON SOLO ESTERO - Tra gli interessati spunta anche il Paris Saint-Germain che, secondo Le Parisien, avrebbe pronti 80 milioni per aggiudicarsi l'appena 18enne gioiello francese. Mentre lo stesso Monaco, che lo ha sotto contratto fino al 2019, tenterà il tutto per tutto per un prolungamento.

TUTTE LE NOVITA' SUL CALCIOMERCATO