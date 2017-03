Il record di Pogba ha i giorni contati: offerta schock dello United per Mbappé

ROMA - Il record di Paul Pogba, strappato dal Manchester United alla Juventus per 110 milioni di euro, ha i giorni contati. Questo almeno secondo quanto riportano gli spagnoli di 'Cadena Cope', che rivelano come proprio i 'Red Devils' stiano cercando di bruciare la concorrenza di tutti i più grandi club europei - dal Real Madrid fino al Psg passando per Barcellona, Arsenal e City - per mettere le mani su Kylian Mbappé. Il 18enne attaccante francese del Monaco ha strabiliato tutti con le sue ultime prestazioni in Ligue 1 e in Champions League e in estate si scatenerà un'asta per lui, con il club del Principato che conta di incassare dalla sua cessione la cifra-monstre di 150 milioni. Monaco-Manchester City 3-1: Guardiola fuori dalla Champions Un'esagerazione? Non secondo l'organo di informazione iberico, che rivela come lo United di José Mourinho abbia già presentato due offerte ai monegaschi: la prima di 80 e la seconda di 110 milioni - quest'ultima il 21 febbraio in occasione della sfida di Champions contro il City - rifiutata però dal Monaco che spera in un'altra impresa in Europa nei quarti contro il Borussia Dortmund per vedere salire ulteriormente la quotazione del suo gioiellino.

