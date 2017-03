Calciomercato Juventus, dalla Spagna: «Dybala-Barcellona, ecco il piano»

Secondo i media iberici la Joya sarebbe il grande colpo blaugrana per la prossima stagione, ma come convincere i bianconeri?

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona avrebbe deciso: Paulo Dybala sarà il grande colpo per la prossima stagione. A sostenerlo con forza è il "Mundo Deportivo". Secondo il quotidiano spagnolo i blaugrana vorrebbero dare l'accelerata finale per assicurarsi le prestazioni della Joya, evitando di rischiare il sorpasso del Real Madrid. Stando a quanto riportato dal media iberico, Dybala avrebbe già deciso di lasciare la Juventus e Messi vederebbe di buon occhio un suo arrivo al Camp Nou.

COLPO ANNUNCIATO - Secondo il "Mundo", se Neymar avesse deciso di lasciare Barcellona la scorsa finestra estiva di mercato dando retta alle sirene di Premier League e Psg, Dybala sarebbe potuto approdare in azulgrana già la passata stagione. Così non è stato e la Joya avrebbe potuto accordarsi con il Real Madrid, ma l'intervento del Barça che gli avrebbe promesso una maglia da titolare dopo un anno avrebbe fatto cambiare idea a Dybala.

CLAUSOLA NEL CONTRATTO? - La Juventus, come un anno fa, non vorrebbe lasciar partire il suo uomo migliore, ma, come nel caso di Pogba, sarà decisiva la volontà del giocatore. Stando al "Mundo" Braida avrebbe provato a trattare Dybala, ma Marotta avrebbe chiesto 120 milioni di euro, una cifra esagerata anche per le casse del Barcellona. Per questo motivo Dybala nel nuovo contratto con i bianconeri vorrebbe inserire una clausola che stabilisca un prezzo fisso per la sua cessione all'estero.

LE CONTROPARTITE - Oltre all'ingente richiesta in denaro la Juventus potrebbe provare a inserire delle contropartite tecniche di livello per lasciar partire Dybala. Secondo il "Mundo" i giocatori più accreditati a vestire la maglia bianconera nell'eventualità che l'affare vada in porto sono Mascherano, Rakitic e André Gomes.

