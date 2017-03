Calciomercato dalla Spagna: «Il Real Madrid saluta Dybala, c'è solo Hazard»

Secondo i media iberici il belga del Chelsea è in cima alla lista delle preferenze di Zidane che lo avrebbe esplicitamente chiesto a Perez

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid ha abbandonato la pista Dybala. Secondo "Marca" Zinedine Zidane avrebbe chiesto l'acquisto di Eden Hazard. La stella belga del Chelsea, che sta vivendo una delle sue migliori stagioni grazie all'arrivo di Antonio Conte, potrebbe diventare il grande colpo blanco dell'estate 2017. L'allenatore francese delle merengues ha messo Hazard in cima alla lista della spesa e il presidente Florentino Perez sarebbe intenzionato a esaudire questo desiderio con un grande sforzo economico. Il fantasista del Chelsea un anno fa aveva chiuso la porta in faccia al Real, ma ora si sarebbe deciso ad aprire una trattativa.

JAMES E MORATA PER HAZARD? - L'allenatore francese del Real Madrid suggerì alla società di acquistare Hazard già nel 2012, prima che si trasferisse al Chelsea, ma la dirigenza preferì portare al Bernabeu Modric. Finalmente ora ci sarebbero i termini per soddisfare la richiesta di Zidane che sarebbe disposto anche a lasciar partire qualche giocatore pur di raggiungere il belga. "Marca" suggerisce che James Rodriguez e Morata potrebbero essere i due nomi destinati a giocare per Antonio Conte nella prossima stagione.

