Calciomercato dall'Inghilterra: «Sakho, pazza idea Napoli»

LONDRA (INGHILTERRA) - Secondo il "Sun" il Napoli avrebbe già in canna il primo colpo per la stagione 2017/2018. Si tratta di Mamadou Sakho, difensore 27enne di proprietà del Liverpool, oggi in prestito al Crystal Palace. Il centrale francese, che può vantare oltre 200 presenze con la maglia del Psg, un tempo era al centro dei progetti di ricostruzione della dirigenza dei Reds, ma la sospensione temporanea per doping imposta dal club e non dalla Uefa della scorsa stagione lo ha spinto via dai radar dell'allenatore Jurgen Klopp. Sakho in questa stagione ha totalizzato nove presenze mettendo a referto anche un gol, ma è molto lontano dai suoi standard prestazionali. Il centrale transalpino, amatissimo dai tifosi del Paris, tanto da divenirne il capitano a soli 21 anni, è in cerca di riscatto e Napoli potrebbe essere il luogo giusto per tornare campione. Ovviamente il Liverpool vorrebbe monetizzare, avendo speso 19 milioni di euro solo tre anni fa, ma gli azzurri non sembrerebbero disposti a soddisfare le richieste del club della Premier League.

ALLEGRI HA BUSSATO DUE VOLTE PER PRENDERE HAMSIK

LE ULTIME NOTIZIE SUL NAPOLI