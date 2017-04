The Telegraph: «Alexis Sanchez ha scelto Conte e il suo Chelsea»

LONDRA (INGHILTERRA) - L'Arsenal è un cantiere aperto, non solo Wenger, sono diversi i giocatori con contratti in scadenza e a cui non è stato ancora rinnovato. Tra i nomi più appetibili per i club europei si evidenzia Alexis Sanchez che ha avuto modo di mettersi in mostra anche durante la sosta delle nazionali in cui è diventato l'uomo record nel Cile. Secondo la stampa britannica, in particolare "The Telegraph", tra i vari interessati (tra cui Juventus, PSG e Manchester City) avrebbe scelto il Chelsea in quanto preferirebbe restare a Londra, ma non solo: l'ex Udinese pare sia anche un estimatore di Antonio Conte. Sanchez è legato ai Gunners fino al 2018, ma ha più volte rifiutato le offerte di rinnovo presentate dal club.

