Psg, cessione in vista per 4 giocatori in estate

Il club parigino avrebbe deciso di non puntare più su Krychowiak, Ben Arfa, Lucas e Matuidi in vista della prossima stagione

ROMA - Addirittura quattro i nomi sulla lista dei giocatori in uscita dal Paris Saint Germain in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da Radio Monte Carlo, il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe infatti deciso di non puntare più su Krychowiak, ben Arfa, Lucas e Matuidi.

Bocciatura pesante quindi per Krychowiak e Ben Arfa, arrivati nella scorsa sessione estiva e già sul punto di essere scaricati: per il centrocampista polacco, trascinatore nel Siviglia delle due Europa League consecutive, il Psg aveva infatti investito ben 33,3 milioni di euro, mentre il franco algerino era arrivato a parametro zero dopo un lungo corteggiamento da tutti i maggiori top club europei, Barcellona in primis. Addio meno sorprendente invece quello di Blaise Matuidi, che già la scorsa estate era stato vicinissimo alla Juventus, mentre Lucas, arrivato nel 2013 per ben 40 milioni di euro, potrebbe essere il sacrificabile per arrivare ad altri obiettivi importanti sul mercato, ma anche per dare maggiore spazio al giovane acquisto di gennaio dei parigini, Gonçalo Guedes (fin qui poco più di 200 minuti in campo per lui).

