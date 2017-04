Inter, Brozovic al Manchester United? "Mi piace" sospetto su Instagram

ROMA - Sempre più indizi sembrano spingere verso l'addio di Marcelo Brozovic all'Inter in estate: ieri sera, all'indomani della bruciante sconfitta in casa contro la Sampdoria (arrivata peraltro a causa del rigore procurato dal suo fallo di mano), il centrocampista croato ha infatti cominciato a seguire su Instagram il Manchester United, mettendo anche "mi piace" ad un post sulla vittoria dei Red Devils contro l'Everton. In uno dei periodi più bassi dell'altalena che ha vissuto Brozovic in maglia nerazzurra, questa piccola traccia social assume anche maggiore significato se rapportata alla tanto chiacchierata presenza a Zagabria di José Mourinho in occasione della vittoria per 1-0 della nazionale croata contro l'Ucraina dello scorso 24 marzo. Se quindi due indizi fanno una prova...

SIRENE INGLESI PER BROZOVIC