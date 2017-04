Calciomercato Inter, Kondogbia: «Andare al Marsiglia non mi interessa»

MILANO - Geoffrey Kondogbia giura amore all'Inter dopo aver preso le misure sulla Serie A. Il centrocampista ha escluso categoricamente un suo passaggio futuro al Marsiglia, undici allenato da Rudi Garcia, ex allenatore della Roma: "Tornare in Ligue 1? Per il momento no - ha detto durante un'intervista concessa a Canal Plus - non è una delle mie priorità. Sono un giocatore dell'Inter e voglio restarci. "E' tutto falso. Non sono mai stato contattato dal Marsiglia e non so da dove sia venuta fuori questa voce. Come ho già detto, oggi come oggi la Ligue 1 non mi interessa".



TUTTO SUL CALCIOMERCATO

CASILLAS, NIENTE MARSIGLIA