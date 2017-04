«Mazzarri non convince: il Watford vuole Ranieri»

ROMA - Claudio Ranieri potrebbe presto tornare in panchina. Il tecnico del miracolo Leicester, infatti, secondo il Daily Express sarebbe il prescelto da Gino Pozzo per sostituire Walter Mazzarri sulla panchina del Watford la prossima stagione. Nonostante stia riuscendo nell'obiettivo di tenere la categoria, l'ex allenatore del Napoli non convince totalmente la proprietà. Principalmente per il fatto che non riesce ad ambientarsi in Inghilterra. Nello specifico, sta incontrando grosse difficoltà nell'imparare la lingua, con conseguenti problemi di comunicazione con giocatori e staff. Roma, Claudio Ranieri premiato dal sindaco Virginia Raggi

FOTO: RANIERI PREMIATO DA VIRGINIA RAGGI

RISPETTO PER IL COLLEGA - Ranieri, che recentemente ha assistito dal vivo ad un match del Watford (la sconfitta per 4-0 contro il Tottenham), è quindi la prima scelta di Pozzo. Il vero ostacolo, continua il giornale inglese, è che il tecnico non vorrebbe parlare del suo futuro nel club fino a quando ci sarà Mazzarri ancora in carica.