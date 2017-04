Calciomercato: «Roma, Monchi su Denis Suarez del Barcellona»

Secondo i media spagnoli, il nuovo ds romanista avrebbe puntato per la prossima stagione il 23enne centrocampista del Barcellona

ROMA - Monchi vorrebbe portare Denis Suarez alla Roma. Secondo Don Balon. Monchi, che è espertissimo nel recupero di talenti smarriti (Suarez quest'anno non ha avuto grande spazio con Luis Enrique), avrebbe quindi puntato l'interno di centrocampo galiziano, arrivato al Barcellona nel 2013 a 19 anni e poi tornato nell'estate 2016, quando è stato recomprato dal Villarreal per 3,5 milioni di euro.

EX SEVILLISTA - Monchi conosce bene Denis Suarez dai tempi del Siviglia, club in cui il 23enne centrocampista spagnolo ha giocato durante la stagione 2014-2015. Secondo le informazioni di Don Balon, il giocatore arriverebbe in casa romanista attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

