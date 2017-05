Roma, dubbi su Spalletti. Ed Emery si allontana dal Psg

ROMA - Le quotazioni di Spalletti sono in ribasso, quelle di Emery hanno subìto ieri un'impennata. E come potrebbe essere altrimenti... Il tecnico della Roma è stato uno dei protagonisti in negativo della sconfitta nel derby con la Lazio. Se prima era soprattutto lui ad essere dubbioso sul suo futuro nella Capitale, ora è la dirigenza che si sta interrogando seriamente se è Spalletti l'uomo giusto per guidare la squadra la prossima stagione.

SPALLETTI A LEZIONE DA INZAGHI

EMERY - Dall'altro lato c'è Unai Emery, il preferito di Monchi: con il tecnico basco il nuovo direttore sportivo ha già un'intesa nel caso si liberasse dal Psg. La novità è che i parigini, con la sconfitta di Nizza, vedono allontanarsi il Monaco e le speranze di vincere il campionato. E questo potrebbe significare l'addio anticipato a Emery, il cui contratto scade nel 2018 ma che fino ad oggi non è riuscito ad essere un valore aggiunto. Roma-Lazio, top&flop: follia Rüdiger, Fazio da incubo

NERVI TESI - Tra l'altro il Psg, abituato a dominare nella Ligue 1, non sta prendendo con serenità queste difficoltà in campo nazionale. Ieri, a fine partita, in parecchi se la sono presa con l'arbitro. A cominciare da Al-Khelaifi: «Se vogliamo che il campionato francese cresca, bisogna che migliorino anche gli arbitraggi, perché sono un incubo». Tra l'altro il presidente è stato pizzicato dalle telecamere mentre si rivolgeva all'arbitro dicendo: «Grazie signore per aver ucciso la partita. Bravo, bravo!». Insomma, senza titolo la dirigenza potrebbe decidere di cambiare tutto e ripartire con un altro allenatore. Emery, a quel punto, sarebbe libero di firmare con la Roma.