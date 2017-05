Calciomercato Roma, il Milan insiste: offerto triennale a Kessie

ROMA - Il Milan non molla la presa su Kessie nonostante la corte spietata della Roma. La dirigenza è pronta a offrire un contratto triennale al centrocampista dell’Atalanta: 2 milioni il primo anno, 2,2 il secondo e 2,5 il terzo. L’ad Fassone e il segretario generale Mangiarano hanno raggiunto il ds Sartori e il presidente Percassi per l’incontro sul possibile passaggio dell’ivoriano. Milan, non solo Dzeko: ecco tutti gli obiettivi per la prossima stagione Il club di Pallotta, al momento, non va sopra gli 1,6 milioni più bonus. Capitolo cartellino: l’Atalanta chiede sempre 28 milioni. Se il Milan dovesse essere disposto a versare questa cifra nelle sue casse, allora l’operazione potrebbe avere la strada spianata.

Kessie, la Roma alza l'offerta al giocatore

FOTO - Roma, chi resta e chi parte