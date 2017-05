Calciomercato: «Offerta dell'Inter per Lindelof» 

MILANO - La sconfitta a San Siro con il Napoli ha aumentato la delusione in casa Inter, che mentre proverà a chiudere comunque al meglio la stagione è già concentrata nella pianificazione del futuro. Samuel, sergente di ferro per l'Inter del riscatto Iniziano dunque a delinearsi le strategie di calciomercato dei nerazzurri, che sono a caccia di rinforzi soprattutto per il reparto arretrato. E dal Portogallo indicano in Victor Nilsson-Lindelof il profilo in cima alla lista: secondo l’edizione online di ‘A Bola’ infatti, l’Inter avrebbe chiesto al Benfica di poter pagare in cinque rate i 60 milioni della clausola di rescissione inserita nel contratto al momento del recente rinnovo (fino al 2021). Simeone battuto, c'è chi lo invoca e chi ironizza: «Pronto per l'Inter» Il club lusitano avrebbe accettato di trattare chiedendo però una rateizzazione al massimo di tre tranches ma alla finestra comunque resta anche il Manchester United di José Mourinho che però - da tempo sulle tracce del 22enne svedese - si sarebbe irritato per il rinnovo con annessa clausola e non sarebbe comunque disposto ad andare al di là dei 45 milioni di euro.

