Calciomercato Milan: ingaggio e Chelsea i nodi per Fabregas

MILANO - Un centrocampo nuovo di zecca. Il piano di Fassone e Mirabelli, infatti, è quello di rivoluzionare l'intera, risolvendo uno dei problemi che attanaglia il Diavolo ormai da alcune stagioni. L'idea è quella di costruire un terzetto di giocatori in grado di disporsi sia con un vertice basso sia con un vertice alto. Milan, la terza maglia potrebbe essere rossa In sostanza, dovrà essere possibile passare dal 4-3-3 al 4-2- 3-1 (potrebbe essere l'evoluzione del nuovo Milan), o viceversa, anche a partita in corso, senza dover effettuare alcun cambio dalla panchina. Non è un caso che i due dirigenti rossoneri abbiano individuato in Fabregas un innesto molto importante, se non fondamentale. Berlusconi esce dalla clinica Lo spagnolo, infatti, a loro giudizio, potrebbe sistemarsi sia davanti alla difesa, per avere più qualità nell'avvio dell'azione, sia avanzare a ridosso della prima punta. Del resto, l'eclettismo è una delle sue doti, tanto che nel Barcellona venne impiegato più volte da falso centravanti.

FULCRO - Ad ogni modo, Fabregas (30 anni ieri) avrebbe già dato la sua disponibilità a sposare il progetto rossonero. Manca ancora, però, un'intesa sull'ingaggio (potenzialmente il più alto della rosa) e sul contratto che andrebbe a firmare. (...)

LEGGI L'ARTICOLO INTERO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT

MILAN, LA PRIORITA' E' IL REGISTA: FABREGAS O PELLEGRINI (VIDEO)