Calciomercato: «Dal Chelsea 80 milioni per due big della Roma» 

ROMA – Se ieri sera con il 4-1 rifilato al Milan a San Siro la squadra ha fatto il suo per difendere il secondo posto che vale l’accesso diretto alla Champions League che vale diversi milioni (a tre giornate dalla fine il Napoli è ancora sotto di un punto), la Roma potrebbe ricavare in estate un ‘tesoro’ anche in sede di calciomercato. Calciomercato Roma, tutti i nomi sul taccuino di Monchi Secondo il ‘Sun’ infatti il Chelsea di Antonio Conte, capolista della Premier League che si avvia a vincere (se stasera batte il Middlesbrough vola a +7 sul Tottenham a tre turni dalla fine del torneo), è pronto a sborsare più di 80 milioni di per portare a Londra i giallorossi Nainggolan e Rudiger. Come spiega il tabloid inglese il centrocampista, «già a un passo dai ‘Blues’ la scorsa estate, quando la Roma chiedeva 32 milioni di sterline (circa 38 milioni di euro, ndr), è frustrato per non essere riuscito a vincere un titolo in Italia e vorrebbe venire in Inghilterra e lottare per la conquista della Champions League». Calciomercato Roma: chi resta, chi parte e i dubbi di Monchi Oltre al ‘Ninja’ poi, sempre secondo quanto scrive il ‘Sun’, il Chelsea «vuole anche il difensore tedesco dopo non essere riuscito ad arrivare nei mesi scorsi a Koulibaly del Napoli e per i due giallorossi è pronto a offrire 70 milioni di sterline (83 milioni di euro circa, ndr), una cifra che rappresenterebbe comunque un test sulle reali intenzioni del club capitolino».

