Calciomercato: «Morata, offerta shock dalla Cina. 35 milioni all'anno»

ROMA - Alvaro Morata il suo l'ha fatto sempre al Real Madrid. Poche apparizioni, ma tanti gol, ogni volta che gli viene data la possibilità lui risponde presente e va in gol. Zinedine Zidane, però, lo considera l'alternativa a Karim Benzema e nella prossima stagione, quella che porterà al Mondiale, l'ex Juventus intende giocare con maggiore frequenza per non perdere il posto all'interno della "Roja" di Lopetegui. Secondo “Marca", l'obiettivo di Morata è rimanere al Real, nonostante il corteggiamento di Antonio Conte che lo vorrebbe al Chelsea e, novità del giornale madrileno, una maxi-offerta arrivata dalla Cina sulle basi di un quinquennale da 35 milioni a stagione. Secondo Marca tutto dipende da Zidane, l'ex Juve deciderà il suo futuro in base allo spazio che potrà avere, l'aspetto economico non è prioritario.

in collaborazione con Italpress

