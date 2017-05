Calciomercato dalla Spagna: «André Gomes-Juventus, nuovi contatti»

TORINO - André Gomes sarebbe tornato nei piani della Juventus. Dopo i tentativi di avvicinamento nella scorsa sessione estiva di mercato che alla fine portò il portoghese al Barcellona, i bianconeri sarebbero tornati alla carica per averlo. Juventus-Real Madrid, l'undici a confronto Secondo il "Mundo Deportivo", infatti, la Juve avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore per strapparlo ai blaugrana. Robert Fernandez, direttore tecnico del club catalano, ha provato a scacciare quest'ipotesi: «Bisogna dargli tempo, anche Laudrup e Koeman sono stati aspramente criticati al loro arrivo, ma poi hanno svoltato e lasciato il segno».

NESSUNO SCONTO - Ovviamente il Barcellona non farà sconti nel caso in cui dovesse decidere di vendere André Gomes. Lo scorso luglio i catalani versarono 35 milioni nelle casse del Valencia per accaparrarsi le prestazioni del 23enne portoghese e c'è da scommettere che per meno non lo lasceranno partire. Per la Juventus, comunque, si tratterebbe di un'alternativa, anche se di lusso, all'obiettivo n°1 del prossimo mercato, Tolisso.

