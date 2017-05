Roma-Di Francesco, un contatto c'è già stato

ROMA - Mancano due partite alla fine del campionato e la situazione in panchina è ancora tutta in divenire. Spalletti ha deciso da mesi di concludere il suo rapporto a fine campionato. Prenderà altre strade, non ha escluso di poter tornare a lavorare con Sabatini, che ha il gravoso compito di ricostruire l’Inter. I dirigenti della Roma stanno sondando vari profili, ma ancora non hanno preso una decisione. Monchi ha rilasciato un’intervista a una emittente americana. «Il mio allenatore ideale sarebbe Spalletti, perché è quello con cui voglio continuare a lavorare sin da quando sono arrivato. E’ una situazione in sospeso. Noi lavoriamo in silenzio per cercare altre opzioni nel caso in cui Luciano non volesse proseguire il rapporto». Monchi da tempo ha contattato Emery, che ha dato la sua disponibilità a trasferirsi alla Roma, ma dipenderà da come finirà la sua avventura al Paris Saint Germain, con un contratto che scade il 30 giugno 2018. Emery è il nome che mette tutti d’accordo tra i dirigenti giallorossi, un allenatore che la Roma aveva già cercato quando c’erano ancora Sabatini e Baldini.

LA ROMA VA SUL PAPU GOMEZ

DI FRANCESCO - Tra gli italiani un sondaggio è stato fatto con Eusebio Di Francesco, che ieri ha battuto l’Inter a San Siro. [...] Di Francesco ha incontrato un dirigente della Roma. Potrebbe essere stato Baldini, che ha trascorso un periodo nella sua residenza in Toscana, dove in alcune occasioni è stato raggiunto anche da Monchi, per programmare il futuro. Di Francesco ha una clausola di tre milioni per rescindere il contratto con il Sassuolo. Il discorso non è stato ancora affrontato, ma la clausola non sarebbe un ostacolo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola