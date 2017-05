Calciomercato, Cairo: «Nessuna offerta per Belotti. Resta al Torino»

MILANO - Belotti, mister 100 milioni, non si muove da Torino. L'ha confermato Urbano Cairo, il presidente del club granata, a margine di un evento a Milano: "Per Belotti non ho ricevuto offerte particolari, c'è molta gente che viene a vederlo ma niente di più. E' un momento in cui è anche stanco, ha fatto una stagione lunga, e quindi sicuramente in questo momento non è il miglior Belotti. Non ho cose da aggiungere. Noi abbiamo tutta l'intenzione di tenerlo, è un giocatore importante per noi, faremo sicuramente ancora qualcosa di importante perchè va fatta, faremo ancora qualche innesto in difesa, a centrocampo e vediamo davanti. Il giocatore lo voglio tenere e credo che anche lui rimanga volentieri a meno che lui non mi dica cose diverse che non mi ha mai detto e non credo mi dica".



POST NAPOLI - La batosta incassata contro il Napoli ha lasciato il segno anche ai piani alti: "Il Toro non l'ho visto in campo. Erano in vacanza - continua Cairo - Non mi è piaciuto per niente perchè invece era una partita in cui, dopo una bellissima partita contro la Juventus, mi aspettavo qualcosa di simile, e invece no. Sono arrabbiato. E' dispiaciuto anche Mihajlovic. Il Napoli Loro era motivatissimo, ma non si possono fare brutte figure del genere.. Devo dire che il Toro ultimamente è andato piuttosto bene, ha inanellato diciamo vittorie e pareggi di buonissimo livello. ieri proprio si sono dimenticati di giocare, non so, è una partita inspiegabile".