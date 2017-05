Follie United per due big del Real che punta Jerome Boateng

BERLINO (GERMANIA) - Il Real Madrid ha individuato l'erede di Pepe, 34enne difensore portoghese che lascerà i 'blancos' e dato in orbita Inter. Non solo Keita: ecco i 25 big in scadenza nel 2018 Secondo la rivista tedesca 'Kicker' infatti il Real ha messo nel mirino Jerome Boateng, di recente accostato anche alla Roma: per il 28enne nazionale tedesco del Bayern Monaco il club di Florentino Perez sarebbe pronto a offrire 40 milioni di euro e secondo la stampa spagnola il difensore gradirebbe il trasferimento a Madrid.

FOLLIE UNITED PER DUE 'BLANCOS' - Novità però ci saranno anche in entrata per la squadra di Zinedine Zidane, prossima avversaria della Juventus il 3 giugno a Cardiff nella finale di Champions League. Il Napoli dei sogni: da Williams a Suarez Se la stampa colombiana parla di «accordo gia' raggiunto tra James Rodriguez e il Manchester United», il britannico 'Daily Star' riferisce di un'offerta di 150 milioni di euro da parte dei 'Red Devils' di José Mourinho per il cartellino del trequartista, ma anche per quello di Gareth Bale. Il gallese ex Tottenham, che dopo i tanti infortuni avuti in stagione sta sudando senza sosta per essere della gara al 'Millenium Stadium', sarebbe felice di tornare in Premier League e anche il Real Madrid, di fronte a un'offerta consona, sarebbe pronto a cederlo.

(in collaborazione con ItalPress)

CALCIOMERCATO: IL CITY VUOLE STRAPPARE DONNARUMMA AL MILAN (VIDEO)