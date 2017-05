Casting Roma: si aspetta il nome per il dopo Spalletti

ROMA - Il toto allenatore della Roma volge al termine. Mancano una decina di giorni, forse anche meno e il nome sarà reso noto in concomitanza o subito dopo il termine del campionato. Le possibilità che Spalletti torni sui suoi passi e si convinca a restare sulla panchina sono sempre ridotte. Piuttosto nelle ultime ore il tecnico toscano è diventato la prima scelta per l’Inter, se non riesce a strappare Conte al Chelsea. Sabatini ha già contattato l’allenatore. Roma, ecco il borsino per la panchina Monchi sta valutando soluzioni alternative, in attesa della risposta definitiva dell’uomo di Certaldo. Ma a Trigoria sanno che la priorità del nuovo ciclo è quella di non sbagliare allenatore. Il primo nome per sostituire Spalletti rimane Unai Emery, che però sembra deciso a restare al Paris Saint Germain. Il suo contratto scade tra un anno e nonostante i risultati deludenti (il Monaco ha vinto mercoledì il titolo in Francia, beffando il Psg) lo sceicco non sembra ancora intenzionato a cambiare allenatore. Ma se sabato 27 dovesse perdere anche la Coppa di Francia contro l’Angers il divorzio sarebbe inevitabile. [...]

"ANCHE MOURINHO SI INSERISCE PER NAINGGOLAN"

SOLUZIONE ITALIANA - Per la panchine della Roma restano validi i nomi di Eusebio Di Francesco e Paulo Sousa. Per il tecnico del Sassuolo la clausola di tre milioni per liberarlo non rappresenta un problema. Sono tanti i tavoli aperti tra i due club che una soluzione si troverebbe senza problemi. Ieri l’amministratore delegato del Sassuolo, Gianni Carnevali, ha parlato della situazione dell’allenatore: «Ci incontreremo in questi giorni, in settimana fisseremo sicuramente un incontro. Contatti con la Roma? Può darsi». [...]

RUSH FINALE - Oltre a Emery, Di Francesco e Paulo Sousa, l’altro allenatore molto stimato a Trigoria è Maurizio Sarri. Uno dei primi ad essere contattato. Sembra destinato a restare un obiettivo inavvicinabile, considerato che l’allenatore del Napoli ha un contratto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis e resterà senza dubbi in azzurro, anche perché c’è una clausola di otto milioni da pagare. Il discorso potrebbe essere eventualmente riaperto soltanto il prossimo anno. Ieri è circolato nuovamente il nome di Valverde, allenatore dell’Atletico Bilbao stimato da Monchi, ma molto vicino al Barcellona

"CONTATTI DI FRANCESCO-ROMA? PUO' DARSI"