Calciomercato Torino, Mihajlovic: «Non riscatteremo Castan»

TORINO - "I giocatori sanno che se non faranno una prestazione all'altezza il ritiro continuerà, senza giorni di riposo, fino al Sassuolo e magari anche dopo". E' l'avvertimento di Mihajlovic, tecnico del Torino, scottato dalla pesante sconfitta interna contro il Napoli e adesso atteso dalla sfida contro il Genoa. "Ho già detto alcuni mesi fa che non accetto più prestazioni molli. Domani mi aspetto una partita seria e importante da parte dei miei giocatori, fatta di intensità e impegno: se così sarà il risultato arriverà di conseguenza. È vero che io sono sampdoriano, ma non ho nulla col Genoa e mi spiace vederli in difficoltà: ma noi faremo il massimo per vincere; come l’abbiamo fatto col Crotone, lo faremo a Marassi e domenica col Sassuolo", continua l'allenatore in conferenza stampa.

SUL FUTURO - "E' evidente che a questa squadra manca qualcosa: ora finiamo il campionato e poi faremo le nostre valutazioni. Il nostro obiettivo l'anno prossimo è trovare continuità di prestazioni in casa e fuori casa, cosa che ci è mancata quest'anno per potere lottare per un posto in Europa League. Quanti si meritano una riconferma? Io dico tanti. Sono molti i ragazzi che sono cresciuti quest'anno e hanno fatto bene. La base sicuramente c'è ed è positiva".

CASTAN TORNA A ROMA - Mihajlovic conferma una delle prime mosse di mercato. Castan tornerà alla Roma per fine prestito. "Ha avuto un po' di problemi fisici, poi, dal momento che non lo riscatteremo, ho preferito provare altri in quel ruolo per poter far bene alcune valutazioni in vista dell'anno prossimo. Castan si è sempre comportato da grandissimo professionista: purtroppo, come detto, non lo riscatteremo e dunque ho preferito fare valutazioni sugli altri elementi del reparto difensivo".

