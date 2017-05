Inter, addio Simeone: «Resto all'Atletico Madrid»

Il Cholo lo ha confermato davanti ai tifosi per l'ultima partita al Calderon: «Altre squadre potranno avere più soldi e qualche coppa in più, ma nulla potrà eguagliare il vostro sentimento»

MADRID (Spagna) - "I giornalisti mi chiedono continuamente se resto. Sì, resto. E sapete perché? Perché questo club ha un futuro e questo futuro siamo tutti noi". Diego Pablo Simeone sarà ancora l'allenatore dell'Atletico Madrid: l'ennesima conferma l'ha data lo stesso Cholo parlando al pubblico del Calderon (che verrà sostituito dal Wanda Metropolitano per le partite casalinghe dei colchoneros) dopo la vittoria per 3-1 sul Bilbao nell'ultima giornata della Liga. "Ringrazio tutti quelli che sono passati su questo campo, calciatori, allenatori e dirigenti - ha detto il tecnico argentino, corteggiato dall'Inter -. Tutti quelli che hanno costruito questo club. Per voi la parola sentimento ha un significato molto profondo: altre squadre potranno avere più soldi e qualche coppa in più di noi, ma nulla potrà eguagliare il sentimento che avete per l'Atletico". (in collaborazione con Italpress)

