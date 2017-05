Calciomercato Juventus, ora c'è Bernardeschi nel mirino

ROMA - Nessun colpo alla Higuain, ma giocatori di prospettiva, pur già pronti per la Serie A. La Juventus lavora già per la prossima stagione e ha tre colpi in canna: oltre a Patrick Schick (Sampdoria) per l'attacco e a un centrocampista che potrebbe essere il francese Corentin Tolisso (Lione), Marotta cerca un esterno per il 4-2-3-1 di Allegri. L'obiettivo numero uno è Federico Bernardeschi, ma c'è da convincere la Fiorentina, che al talento di Carrara, cresciuto proprio nelle giovanili viola, ha già proposto un prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2019. La prima proposta da 2,5 milioni di euro a stagione è stata respinta. La Juve è alla finestra.

Ultime notizie Calciomercato

Marotta: «Non prenderemo top player»