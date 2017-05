Calciomercato Fiorentina, tornano di moda Ranieri e Mazzarri

I viola devono chiudere in fretta: e così la candidatura di Pioli può passare in secondo piano

FIRENZE - In casa Firoentina c'è bisogno di stringere i tempi con urgenza sulla vicenda allenatore. Fra pochi giorni se ne andrà Paulo Sousa e Corvino ha la necessità assoluta di iniziare a lavorare sulla squadra della prossima stagione, con massima attenzione prima di tutto sui giocatori da mettere sul mercato. E così il tempo gioca contro la prima scelta Stefano Pioli: se non ci sarà una svolta nelle prossime ore, si potrebbero rilanciare i nomi di Walter Mazzarri e Claudio Ranieri, con Francesco Guidolin in terza fila. Pioli è da tempo la prima scelta ma è ancora legato all'Inter, esiste ancora un anno di contratto, insomma è urgente una transazione e per una cifra niente affatto trascurabile. Si tratta di un intoppo che i viola non si aspettavano, qualcosa che potrebbe rimettere tutto in discussione.

ALTERNATIVE - E così di colpo sono riapparse due ipotesi mai declassate. Claudio Ranieri è un'idea ed è uno dei pochissimi che può vantarsi di aver vinto a Firenze. Ma anche per Ranieri c'è l'intoppo del contratto ancora in essere con il Leicester. Si è invece sbloccata la situazione di Mazzarri, un altro ex, in questo caso giocatore. Poi c'è sempre il nome di Guidolin, l'allenatore che era stato messo sotto la lente d'ingrandimento prima dell'arrivo di Cesare Prandelli.



