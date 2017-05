Calciomercato Milan, non solo Morata: Arnautovic e Aubameyang nel mirino

MILANO - Il nuovo Milan cinese scalpita sul calciomercato, dove vuole lasciare subito il segno per lanciare un messaggio alla concorrenza. Calciomercato Milan, Musacchio per la prima volta a Milanello E la dirigenza rossonera non pensa solo ad Alvaro Morata del Real Madrid: anche Marko Arnautovic e Pierre-Emerick Aubameyang sono finiti nel radar per la prossima stagione. Il primo, 28enne attaccante austriaco dello Stoke City e con un passato in Italia con la maglia dell'Inter, secondo il britannico 'Sun' potrebbe lasciare dopo quattro anni i 'Potters' e il suo cartellino avrebbe una valutazione attorno ai 17 milioni di euro. Il tecnico Hughes vorrebbe trattenerlo ma, nonostante il rinnovo fino al 2020 firmato la scorsa estate, Arnautovic si starebbe guardando attorno e sarebbe affascinato sia dall'ipotesi Milan che dalla pista che porta al Paris Saint Germain, altro club sulle sue tracce. Milan, non solo Musacchio: ecco la sexy Irene E i rossoneri potrebbero doversela vedere con i francesi anche per Aubameyang che, stando ai tedeschi della 'Bild', avrebbe comunicato al Borussia Dortmund di voler andare via. I gialloneri sarebbero anche disposti a cederlo ma avrebbero fissato a 85 milioni di euro il prezzo minimo per il cartellino, ovvero quanto offerto dal Tianjin Quanjan allenato da Fabio Cannavaro.

(In collaborazione con ItalPress)

