Calciomercato. tutti in fila per Schick: sarà lui il tormentone estivo

ROMA - Lui è uno che va poco al cinema. Non perché non gli piacciano i film, sia chiaro, ma solo perché il doppiaggio in italiano non gli farebbe cogliere tutte le sfumature dei dialoghi. Però sta studiando la nostra lingua. E gli conviene, perché il giovane Schick, ora che il cinema d’estate è tornato di moda, sarà il grande protagonista del cinepanettone sotto gli ombrelloni. Tutti pazzi per Patrik, eccolo il titolo giusto, perché il centravanti ceco, esploso in blucerchiato, sta facendo più strage di cuori tra i dirigenti italiani della Cameron Diaz all’apice del suo splendore. Del resto, se all’asta si è iscritto anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, la metafora cinematografica ci sta tutta. Anche perché chi spera di fare cassa è Massimo Ferrero, un altro uomo che vive di film. Tutti pazzi per Patrik, allora: i produttori li abbiamo, il resto del cast pure, perché in ballo ci sono Beppe Marotta (cioè la Juve), Piero Ausilio con Walter Sabatini (cioè l’Inter), Cristiano Giuntoli (cioè il Napoli), lo spagnolo Monchi (cioè la Roma). Con la partecipazione straordinaria di Pavel Paska, vecchia volpe dell’Est che continua a gongolare: ha portato il ragazzo in Italia un anno fa a cifre che oggi sembrano ridicole (4 milioni) ma ha fatto inserire una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che certamente gli consentirà di far firmare presto al suo pupillo un nuovo e ancora più ricco contratto.

