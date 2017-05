Inzaghi: «La Lazio sarà competitiva anche il prossimo anno»

ROMA - «La società sta facendo di tutto per accontentarmi e per trattenere i giocatori migliori. Ho avuto ampie garanzie: avremo una rosa di qualità e sicuramente competitiva sui tre fronti». Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta le indiscrezioni sulle possibili cessioni di tre giocatori importanti come de Vrij, Biglia e Keita. «Per aprire un ciclo bisogna fare in modo che i giocatori migliori rimangano - ha sottolineato l'allenatore biancoceleste alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro il Crotone - De Vrij, Biglia e Keita sono tre grandi calciatori, hanno fatto la nostra fortuna in questa stagione e sarebbero difficili da sostituire. Per questo la società sta intensificando la comunicazione con loro: il club conosce i miei desideri, sta facendo di tutto per accontentarmi e far sì che i giocatori importanti possano restare con noi. Ci sono delle trattative, bisogna che le parti siano entrambe d'accordo: sono fiducioso, ma se qualche big vorrà partire sarà rimpiazzato nel migliore dei modi».

INZAGHI FIRMERA' UN TRIENNALE

Inzaghi ha escluso invece sorprese negative sul rinnovo del suo contratto: «Da entrambe le parti c'è la volontà di continuare e così sarà - ha sottolineato il tecnico biancoceleste - Se le scelte di mercato possono influenzare la mia volonta'? No, allenare la Lazio e' sempre stato il mio sogno e sono riuscito a realizzarlo. La prossima settimana faremo tutto».

«Che voto do alla stagione della Lazio? Darei 9,5. Sarebbe stato 10 vincendo la finale di Coppa Italia. Contro la Juventus serviva la partita perfetta: è stata una buona gara ma potevamo e dovevamo fare meglio, evitando di subire i gol in quel modo». Questo il bilancio del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida sul campo del Crotone, ultima giornata di Serie A. «Abbiamo ancora una partita importantissima - ha aggiunto l'allenatore biancoceleste che vuole difendere il quarto posto - Con la società abbiamo deciso di parlare del futuro a campionato finito: abbiamo battuto due volte l'Atalanta e arrivare dietro di loro mi darebbe molto fastidio, anche se non cambierebbe nulla per l'Europa League». (a cura di Italpress)