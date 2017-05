Calciomercato, Rastelli: «Voglio restare al Cagliari»

CAGLIARI - "E' l'ultima gara ufficiale del Sant'Elia e poi c'è da festeggiare la salvezza ottenuta da questi ragazzi attraverso mille difficoltà. E' un risultato importante: il Cagliari giocherà anche il prossimo anno in Serie A". Parola di Massimo Rastelli alla vigilia della sfida interna contro il Milan di Montella che manderà in pensione lo stadio dei sardi.



TUTTO SUL CALCIOMERCATO

SUL FUTURO - "Nei prossimi giorni incontrerò il presidente e il nuovo direttore sportivo. Valuteremo insieme se ci sono le condizioni per andare avanti. Ho comunque sensazioni positive. Ero un debuttante, ho commesso qualche errore, ma sempre dando il massimo per il bene del Cagliari. Spero di andare avanti con questo progetto. Se mi sarà daranno la possibilità accetterò senza pensarci più di tanto", ha aggiunto l'allenatore parlando in ottica conferma.