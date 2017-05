Tare spaventa la Lazio: «Biglia? L'accordo era solo verbale» 

CROTONE - Una sconfitta indolore quella della Lazio a Crotone, dove la rimaneggiata squadra di Simone Inzaghi ha recitato il ruolo di 'vittima sacrificale' sull'altare della salvezza del Crotone. Chiuso il campionato con un quinto posto che sancisce il ritorno in Europa League, in casa biancoceleste è ora tempo di pensare al futuro: dal rinnovo del tecnico al tentativo di trattenere i big. Uno di questi è il capitano Lucas Biglia, di cui ha parlato prima della gara dello Scida il direttore sportivo Igli Tare: «Con lui avevamo trovato un accordo verbale a inizio della stagione, precisamente in autunno - ha rivelato l'albanese ai microfoni di 'Serie A Live' su 'Premium Sport - ma ho sempre detto che non sarei stato tranquillo senza il nero su bianco. Penso però che i risultati della Lazio degli ultimi anni vanno paragonati con avversari che hanno sempre avuto budget più importanti dei nostri e alla fine la Lazio è sempre arrivata davanti. Ora dobbiamo fare un gradino in più per dare entusiasmo alla nostra gente». Di certo per Tare non sarà facile sopperire alle eventuali partenze del capitano e di Keita, entrambi corteggiati dal nuovo Milan cinese.