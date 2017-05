Roma, Spalletti: Totti vuole fare il vicepresidente

Il tecnico domani alle 13 in conferenza stampa dirà addio alla Roma: «I fischi dell'Olimpico? Mi hanno fatto pagare il conto»

ROMA - «A Totti devono far fare il vicepresidente della Roma, è quello che lui vuole. I fischi di ieri? Mi hanno fatto pagare il conto». Così Luciano Spalletti in un'intervista a SportItalia torna sull'addio del numero 10, parlando anche del Napoli: «Con Sarri gioca un calcio da paradiso, ma non parli dei nostri rigori. Che belli i tagli di Callejon e i lanci di Insigne...Sarri e Allegri sono stati i migliori a lavorare sulla difesa».

SPALLETTI: CON TOTTI A VOLTE HO SBAGLIATO

Spalletti terrà una conferenza stampa alle 13 in cui dirà addio alla Roma e parlerà anche di Di Francesco: «Dirò cose molto importanti, la prima di tutte è che la Roma è in Champions. Di Francesco? Ne parlerò domani…».