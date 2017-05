Arsenal, dall'Inghilterra: «Wenger, oggi la firma sul rinnovo»

Il tecnico francese sarebbe atteso in sede per un nuovo contratto biennale propostogli già lo scorso novembre

ROMA - Arsene Wenger e l'Arsenal dovrebbero continuare la loro ventennale relazione. L'allenatore francese, che stando a quanto riportato da Espn aveva già accettato una proposta di rinnovo biennale lo scorso novembre, sarebbe atteso oggi nella sede del clun londinese per apportare la firma sul nuovo contratto. La vittoria dell'FA Cup in finale contro il Chelsea avrebbe definitivamente convinto la dirigenza dei Gunners a lasciare la squadra nelle mani del tecnico 67enne fino alla fine della stagione 2018-2019, nonostante il mancato raggiungimento della Champions League per la prima volta dopo vent'anni. Secondo le fonti di Espn, l'intenzioe di Wenger è sempre stata quella di rimanere alla guida dell'Arsenal e Stan Kroenke, patron del club, sarebbe il suo primo supporter.

