Dall'Africa: «Kessie non ha 20 anni, il Milan lo ha scoperto»

ROMA - Un nuovo caso Minala o una bufala? Secondo l'Afrique Presse, il motivo del ritardo delle visite mediche di Franck Kessie starebbe in una clamorosa scoperta fatta dallo staff sanitario del Milan. "Non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma da ambienti ospedalieri si vocifera che l'età del centrocampista ivoriano non sia di 20 anni, ma che ne abbia molti di più" scrive l'agenzia di stampa senegalese nella sua versione online. Sarebbe questo, dunque, il motivo del prolungamento delle visite mediche cominciate ieri mattina presso la clinica "La Madonnina". Ufficialmente il centrocampista dell'Atalanta è nato il 19 dicembre 1996.

Kessie termina le visite mediche