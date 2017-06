Politano punge la Roma: «Ceduto troppo presto»

ROMA - "Sono contento per il gol, è stato bello, siamo anche soddisfatti per il lavoro che abbiamo fatto in questi tre giorni a Coverciano". Cosi' Matteo Politano nel dopo-partita di Italia-San Marino con gli azzurri che si sono imposti per 8-0 e con l'attaccante del Sassuolo che ha realizzato la rete più bella della serata. Politano dà anche la conferma a una notizia che circola da giorni..."A chi non piacerebbe giocare nella Roma? Intanto sono contento che mister Di Francesco vada alla Roma - dice ai microfoni di RaiSport -, spero che faccia bene, non so chi si porterà ma la squadra ce l'ha già pronta. Pellegrini torna in giallorosso? Non so chiedete a lui, ma penso che tornerà alla Roma. A Sassuolo siamo in 5-6 ex Roma, Pellegrini, io e Mazzitelli siamo stati ceduti, forse un pensierino prima di lasciarci andare la Roma poteva farlo". (in collaborazione con Italpress)

