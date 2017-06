Inter, l'agente di Gabigol condannato per evasione fiscale

ROMA - Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, è stato condannato in Brasile a cinque anni di carcere trasformati in regime di semilibertà. Potrà fare appello, ma non potrà lasciare il Paese e dovrà consegnare il suo passaporto. Secondo il pubblico ministero - come rivela Fox Sports Brasile - Ribeiro ha guadagnato tra il 2002 e il 2005 oltre 1.1 milioni di reais, dichiarandone soltanto 160 mila. Marcio Assad Guardia, il giudice federale che ha condannato Ribeiro, ha definto la versione del procuratore "completamente priva di prove". Secondo la difesa, invece, i soldi contestati a Ribeiro sarebbero semplicemente la restituzione di un prestito che l'agente avrebbe fatto, come persona fisica, alla società di cui è partner. Ribeiro, in passato, era stato coinvolto dalla giustizia per il passaggio di Neymar al Barcellona.

